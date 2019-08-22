В Пекине покажут 8-часовой спектакль "Тихий Дон"

Это спектакль в четырех действиях, премьера которого состоялась в мае 2013 года в петербургском театре "Мастерская". Его режиссер - Григорий Козлов. Продолжительность спектакля для нынешних гастролей - 8 часов.

"Изначальная версия спектакля продолжительностью 24 часа. Новая версия длится восемь часов - это оптимальный вариант", - отметил Козлов. По словам режиссера, "Тихий Дон" - это эпопея о трагедии, но она повествует и о вольной молодости, удивительной судьбе и несгибаемой воле казаков, мужественно преодолевающих тяжелые испытания.

В 1965 году Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе за этот роман. Одноименный спектакль, как самая яркая постановка театра "Мастерская", был удостоен нескольких российских театральных наград. Его режиссер Григорий Козлов также является заслуженным деятелем искусств РФ. Среди лучших работ режиссера выделяют спектакли по пьесе "Старший сын" Александра Вампилова, "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского и др.