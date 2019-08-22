Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

Полюбуйтесь, какой цветник лауреатов и номинантов: Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби - в тизер-трейлере драмы "Бомба" (Bombshell). Основанной на реальных событиях - скандале вокруг главы Fox News Роджера Эйлза.

Ролик доступен на YouTube-канале студии Lionsgate.

В 2016 году Гретхен Карлсон (ее играет Кидман) подала иск против Эйлза (Джон Литгоу) о сексуальных домогательствах с его стороны. К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.

Режиссер - Джей Роуч ("Трамбо", "Знакомство с Факерами", серия про Остина Пауэрсеа).

Сценарист - Чарльз Рэндольф ("Жизнь Дэвида Гейла", "Игра на понижение").

Премьера - в декабре, пока без даты.

Напомним: в июне вышел мини-сериал "Самый громкий голос", посвященный этому же событию. В нем Айлза сыграл Рассел Кроу.