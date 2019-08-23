Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Пограничники и береговая охрана Великобритании спасли беженцев, которые пересекали Ла-Манш на резиновых лодках. Около 50 человек предприняли попытку попасть из Франции в Соединенное Королевство.

Инцидент, потребовавший вмешательства властей, произошел утром в четверг. По данным телеканала Sky News, нелегалов снимали с лодок у берегов графств Кент и Сассекс. К месту происшествия были направлены нескольких судов и спасательный вертолет.

За первые семь месяцев этого года попасть в Великобританию, преодолев Ла-Манш на лодках, попытались уже более 1200 нелегалов. Треть из них удалось задержать французским пограничникам, остальные достигли английских берегов, пишет ТАСС.