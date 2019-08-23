Минобороны рассекретило документы о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Минобороны России опубликовало архивные документы, которые посвящены 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

В частности, на сайте военного ведомства представлены схемы боевых и разведывательных действий, оперативные сводки, боевые донесения, наградные листы, статьи из газет и журналов, а также фотоматериалы о людях и событиях Ясско-Кишиневской наступательной операции 1944 года.

В материалах рассказывается о ключевых событиях Кишиневской операции, августа 1944 года. Представлены подробные схемы с порядком распределения войск на переднем крае, боевых донесениях и докладах командующего 3-м Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина.

К началу Ясско-Кишиневской операции советским войскам противостояли войска 6-й армии вермахта и 3-й румынской армии, входящих в состав группы армий "Южная Украина".

Из опубликованных документов можно узнать, что по оценке разведотдела штаба фронта, численность немецкой и румынской армий достигала 197 тысяч солдат и офицеров, 9,5 тысячи пулеметов, 1,5 тысячи минометов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, 90 танков.

На сайте размещен ультиматум генерала армии Федора Толбухина, адресованный командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, который был выдвинут после освобождения Кишинева. В частности, в этом документе Толбухин гарантировал сохранить жизнь и обеспечить безопасность, а также оказать медицинскую помощь раненым, если сопротивление солдат прекратится. Этот ультиматум сыграл важную роль, благодаря ему многие немецкие и румынские подразделения сдавались в плен в полном составе вместе со своими командирами. В плен в ходе операции было взято порядка 56 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров.

Интерес представляет внеочередное донесение командующего 5-й ударной армией Николая Берзарина, датированное 24-м августа 1944 года, когда передовые отряды освободили Кишинев. На донесении сохранилась пометка Толбухина с указанием поощрить участников штурма.

В исторических документах представлены свидетельства праздничной встречи жителей Кишинева и воинов Советской армии. Колонны людей с песнями и цветами встречали освободителей города. "Спасибо, родные! Вы вернули нам Родину", - с такими словами жители Кишинева обращались к бойцам Красной армии.

В архивных документах говорится и о зверствах фашисткой оккупации. В частности опубликован доклад начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майора Ивана Аношина.

В документе говорится, что фашисты варварски уничтожили оперный и драматический театры, закрыли большинство школ. Население города, которое при СССР составляло 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось до 30 тысяч.

Все население было пропущено через специальные суды румынской сигуранци (службы безопасности), признанных "подозрительными" немедленно арестовывали и подвергали жестоким наказаниям. По сообщениям жителей Кишинева, "некоторых советских граждан немецко-румынские изверги позакапывали в земле живыми".

На сайте приведены выписки из наградных листов, показывающие мужество и героизм советских солдат и офицеров. Так, гвардии лейтенант Николай Батурин, командуя 25 августа 1944 года взводом средних танков, нанес неожиданный удар по колонне противника, которая вырвалась из окружения и направлялась к переправе через реку Прут. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого взвод захватил переправу и удерживал ее в течение полутора суток. За это время было уничтожено более 200 автомашин и несколько артиллерийских батарей, взято в плен около 400 гитлеровцев. В одном из эпизодов боя, когда с фланга на наше подразделение стали наступать вражеские самоходки, Батурин вступил с ними в бой на своем танке, сжег две машины противника, а третью захватил вместе с экипажем. За этот бой лейтенант Батурин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Всего же за участие в боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза было присвоено более чем 140 советским бойцам и командирам.

Завершив освобождение Молдавии, советские войска вышли на советско-румынскую границу по реке Прут и уже 31-го августа 1944 года овладели столицей Румынии - городом Бухарест.

Ясско-Кишиневская операция считается одной из выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций Красной армии. Советские войска за короткий срок полностью разгромили группу армий "Южная Украина", уничтожили 22 немецкие дивизии, разгромили почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Одним из ее важных итогов стал прорыв немецкой обороны на южном крыле советско-германского фронта, что создало благоприятные условия для восстания румынского народа против прогерманского диктаторского режима. Румыния вышла из войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Советские потери в ходе этой операции составили 67 тысяч человек.

Войскам, участвовавшим в освобождении Кишинева, приказом Верховного Главнокомандующего от 24 августа 1944 года была объявлена благодарность, а в Москве в честь этого события состоялся салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.