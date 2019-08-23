Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Президент России и премьер-министр Израиля провели телефонный разговор.
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по региональной повестке, сообщили в пресс-службе Кремля. Оба лидера выразили заинтересованность в поддержании взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом.
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Лидеры также затронули вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и условились продолжить контакты.