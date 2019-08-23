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23.08.2019 15:15
Рубрика: Власть

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Текст: Кира Латухина

Президент России и премьер-министр Израиля провели телефонный разговор.

Фото: vesti.ru
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Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по региональной повестке, сообщили в пресс-службе Кремля. Оба лидера выразили заинтересованность в поддержании взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом.

Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.

Лидеры также затронули вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и условились продолжить контакты.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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