Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Президент России и премьер-министр Израиля провели телефонный разговор.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по региональной повестке, сообщили в пресс-службе Кремля. Оба лидера выразили заинтересованность в поддержании взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом.

Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.

Лидеры также затронули вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и условились продолжить контакты.