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23.08.2019 07:32
Рубрика: В мире

Politico: США не будут сокращать объемы международной помощи

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Администрация США решила отказаться от планов по сокращению объемов помощи иностранным государствам. Такую информацию в четверг распространила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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По их данным, против этой идеи Белого дома выступили законодатели от обеих партий, а также министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майкл Помпео. Они предупредили президента Дональда Трампа, что сокращение международной помощи может нанести ущерб национальной безопасности, пишет ТАСС.

Ранее издание сообщило, что администрация Трампа намерена сократить расходы на международную помощь на 4,3 миллиарда долларов. Речь шла об урезании финансирования американского агентства по международному развитию на 2,3 миллиарда долларов и еще на два миллиарда - финансирования программы международной помощи в рамках госдепа. Эти средства должны быть потрачены на помощь иностранным государствам, в том числе по линии ООН.

В прошлом году администрация США уже рассматривала подобный шаг, но была вынуждена отказаться от него, столкнувшись с критикой как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

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