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Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке

Новости
    23.08.2019, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Концертный директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов прокомментировал появившуюся в отечественных СМИ информацию о том, что у 48-летней Заворотнюк онкологическое заболевание. А именно - рак мозга.

Вывод был сделан на том основании, что Заслуженная артистка Российской Федерации практически перестала появляться на публике и отменила спектакль.

Как заверяет в беседе с РЕН ТВ представитель, со звездой ситкома "Моя прекрасная няня" все в порядке. И откуда все эти сплетни - он не понимает.

"Я вообще не знаю, что они там написали. С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", - настаивает Стас.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Анастасия Юрьевна Заворотнюк (по паспорту с 1999 по 2009 год носила фамилию мужа - Стрюкова) родилась в 1971 году в Астрахани.

Мать - Народная артистка России Валентина Заворотнюк, отец, Юрий Заворотнюк - телережиссер, член Академии российского телевидения. Окончила детскую музыкальную школу, училась на историческом факультете Астраханского пединститута. Который бросила.

На экранах - с начала девяностых: "Код Апокалипсиса", "Мамы", "Служебный роман. Наше время", "Неидеальная женщина".

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