Пресс-центр празднования 70-летия образования КНР откроется через месяц

Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию образования КНР, начнутся в Пекине 1 октября. Пресс-центр разместится в отеле Beijing Media Center. Здесь представители медиа получат возможность вести репортажи с помощью самых современных средств связи и технических устройств в комфортных условиях. В пресс-центре будут проводиться важные брифинги и пресс-конференции.

Иностранные корреспонденты могут подать заявку на регистрацию в пресс-центре через интернет. Заявления принимаются с 22 августа по 8 сентября 2019 года.