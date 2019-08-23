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23.08.2019 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики пообещали москвичам теплый уик-энд

Текст: Ирина Огилько

Метеорологи пообещали москвичам и жителям Подмосковья комфортную погоду на выходные 24 и 25 августа.
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- Погоду наступающих выходных можно назвать "подарком судьбы", поскольку ожидается очень высокий и необычный для августа температурный фон, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так, в ночные часы ожидаем не ниже +11..+14, днем в субботу до 25 градусов тепла, в воскресенье не выше +23. Такая погода будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Небольшие осадки возможны лишь вечером в субботу.

На будущей неделе, благодаря влиянию западного антициклона, сохранится хорошая и теплая погода, без осадков. Температура воздуха в дневные часы - в последнюю неделю августа будет выше +20.

Отметим, что с таким прогнозом согласны и метеорологи "Фобос" и "Гисметео", прогнозирующие комфортную погоду в выходные с температурой днем от +23 до +25 градусов.

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