Синоптики пообещали москвичам теплый уик-энд

Метеорологи пообещали москвичам и жителям Подмосковья комфортную погоду на выходные 24 и 25 августа.

- Погоду наступающих выходных можно назвать "подарком судьбы", поскольку ожидается очень высокий и необычный для августа температурный фон, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так, в ночные часы ожидаем не ниже +11..+14, днем в субботу до 25 градусов тепла, в воскресенье не выше +23. Такая погода будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Небольшие осадки возможны лишь вечером в субботу.

На будущей неделе, благодаря влиянию западного антициклона, сохранится хорошая и теплая погода, без осадков. Температура воздуха в дневные часы - в последнюю неделю августа будет выше +20.

Отметим, что с таким прогнозом согласны и метеорологи "Фобос" и "Гисметео", прогнозирующие комфортную погоду в выходные с температурой днем от +23 до +25 градусов.