Новости

56-летний Тарантино впервые станет отцом 19:45
Из "Однажды в...Голливуде" Тарантино вырезали Тима Рота 18:35
Дочь Стэна Ли поддержала Sony Pictures в споре о Человеке-пауке 18:15
Умер актер и режиссер Михаил Ведышев 18:05
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию 17:17

Умер актер Виталий Логвиновский

Новости
    23.08.2019, 20:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Сообщение об этом появилось на сайте Калужского областного драматического театра, где актер служил с 1974 года.

Без указания причины смерти.

"Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий", - сказано в некрологе.

Виталий Логвиновский родился 17 марта 1941 года. В 1965-м окончил ГИТИС. Работал в Павлодарском драмтеатре и Волгоградском театре драмы. На счету артиста - многочисленные роли в постановках как отечественной, так и зарубежной драматургии. Снялся в сериале "Цыганочка с выходом" и социальной драме Говорухина "Ворошиловский стрелок".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер третьего сезона "Голиафа" с Билли Бобом Торнтоном 16:26
Актер Боб Оденкерк проболтался о полнометражке "Во все тяжкие" 16:08
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке 15:02
"Очень люблю": Константин Богомолов назвал Ксению Собчак будущей женой 14:50
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ シネマトゥデイ
Вышел японский трейлер "Т-34" 13:55
Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033" 12:25
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 22.08.2019
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 21.08.2019
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
⧣ СССР
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 22.08.2019
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 22.08.2019
Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 22.08.2019