Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Сообщение об этом появилось на сайте Калужского областного драматического театра, где актер служил с 1974 года.

Без указания причины смерти.

"Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий", - сказано в некрологе.

Виталий Логвиновский родился 17 марта 1941 года. В 1965-м окончил ГИТИС. Работал в Павлодарском драмтеатре и Волгоградском театре драмы. На счету артиста - многочисленные роли в постановках как отечественной, так и зарубежной драматургии. Снялся в сериале "Цыганочка с выходом" и социальной драме Говорухина "Ворошиловский стрелок".