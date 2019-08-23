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23.08.2019 17:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Коломенское приедут казаки со всей России

Текст: Ирина Огилько

Самый крупный фестиваль казачьей культуры "Казачья станица - Москва" пройдет в субботу в музее-заповеднике "Коломенское". О самых знаковых площадках фестиваля рассказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"В прошлом году фестиваль посетили 80 тысяч человек, в этом, надеемся, будет не меньше, даже несмотря на обещанную синоптиками непогоду", - сказал Сучков. По его словам, в "Коломенском" откроется 12 площадок. На одной из них можно будет узнать об истории российского казачества и о создании тематического казачьего музея, который будет создан на территории Измайловского острова в бывшем здании богадельни и станет составной частью Государственного исторического музея.

Фото: Музей-заповедник имени М. Шолохова
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Еще одна площадка - станичная ярмарка будет посвящена казачьей кухне, где гостей попотчуют традиционными кулешом, ухой, варениками, кашами и другими яствами. Здесь же запланированы мастер-классы, в том числе и по росписи пряников. Посетители заповедника смогут побывать и внутри традиционного жилья казаков - куреня. Куреней будет несколько, их соберут и обставят в традиционных стилях разных регионов страны.

Зрелищными станут площадки с джигитовкой, рубкой шашкой и метанием ножей. Можно будет посмотреть и на работу гончаров, народных умельцев. Маленьких гостей будут развлекать аниматоры, для детей постарше организуют активные игры. Еще одна площадка организована добровольной пожарной дружиной казаков - здесь можно познакомиться с безопасным обращением с огнем, запланировано даже "спасение пострадавшего" с участием гостей праздника.

В 13.00 пройдет освещение походного храма, который накануне соберут сами казаки. А кульминацией станет концерт, в котором примут участие более 50 творческих коллективов и среди них - Кубанский казачий хор, Родион Газманов, Глеб Матвейчук. Выступят на концерте все казачьи округа России, в частности, из Республики Крым, Кубани, Мордовии.

Первый заместитель войскового атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин отметил, что фестиваль пройдет уже в девятый раз. "В этом году исполняется 100 лет со дня расформирования казачества, а в следующем мы будем отмечать 450-летие со дня начала служения отечеству, так как в 1570 году донские казаки впервые встали на службу к русскому царю Ивану Грозному", - рассказал "РГ" Сидорин.

А те, у кого не получится посетить праздник, смогут побывать на нем виртуально. Во время фестиваля будет вестись онлайн трансляция на сайте.

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