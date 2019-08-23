В Москве сократилось количество подтапливаемых мест

В этом году коммунальным службам Москвы удалось значительно уменьшить количество мест скопления воды. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

- С начала 2019 года специалистами ГУП "Мосводосток" проведены работы по реконструкции, развитию и капитальному ремонту дождевой канализации города по 175 адресам, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. - В результате проведенных мероприятий значительно уменьшилось количество проблемных мест, где ранее выявлялись скопления воды.

Причем работы проводились как в центре города, так и на окраинах. В частности, теперь подтапливаться во время сильных дожей не будут Овчинниковская набережная, ул. Большая Татарская на пересечении с Руновским переулком, проспект Андропова, ул. Болотниковская и другие.

Чиновник отметил, что преобладающим видом капремонта водосточной сети является санация - бестраншейный метод ремонта трубопроводов. При таком ремонте не нужно рыть траншеи, ограничивать движение транспорта, занимает такой вид ремонта меньше времени, а значит более экономически эффективен.