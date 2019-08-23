В Москве в машину ДПС врезалась "Лада"

В пятницу на юго-востоке столицы автомобиль протаранил патрульную машину ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Заречье около двух часов ночи. Патруль ДПС приказал остановиться водителю "Лады" темного цвета, но он, проигнорировав требование, врезался в полицейскую машину, после чего попытался скрыться.

В автомобиле кроме водителя находился пассажир, получивший в результате аварии ушибы. По предварительным данным оба мужчины, находившиеся в машине, были в стоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.