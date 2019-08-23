В Рязани обнаружили голубцы с листериями

Рязанского предпринимателя оштрафовали за производство голубцов с опасными бактериями. В замороженных голубцах специалисты Россельхознадзора выявили Listeria monocytogenes, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

Индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей рубленных мясных полуфабрикатов, несколько раз штрафовали за голубцы с бактериями. Впервые листерии в замороженных голубцах обнаружили в ходе проверки в начале этого года. Предпринимателя оштрафовали, а за производством установили контроль. Тем не менее возбудителя серьезных заболеваний выявили повторно.

По факту нарушений региональным Россельхознадзором было возбуждено административное дело по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Предпринимателя вновь оштрафовали на сорок тысяч рублей.

К слову, Listeria monocytogenes могут вызывать у человека такие болезни, как менингит, энцефалит, провоцировать выкидыши.