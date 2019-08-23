На Камчатке трое мужчин пропали в Авачинским заливе

Вертолет подключили к поискам трех пропавших мужчин на Камчатке. В район мыса Опасный, где они исчезли, вылетел Ми-8. На борту воздушного судна - сотрудники ГУ МЧС, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейский и один из родственников пропавших.

20 августа рыбаки вышли в Авачинский залив на катере. Домой планировали вернуться в ночь на 21-е, но с тех пор вестей от них нет.

За время поисков были обследованы близлежащие районы. Удалось найти личные вещи мужчин и обломки катера. К сегодняшнему дню осмотрено уже 220 километров водной акватории и 110 квадратных километров побережья.

"В поисковой операции помимо плавательных средств и вертолета используются квадрокоптеры, с помощью которых ведется обследование акватории с воздуха", - сообщает региональный Главк МЧС.