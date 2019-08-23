В Забайкалье чиновник пойдет под суд за отмывание денег

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и.о. замглавы администрации Ононского района, которого обвиняют в мошенничестве и легализации (отмывании) денег.

По версии следствия, в 2017-2018 годах обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил субсидию, выделенную району из краевого бюджета, на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Чиновник подписал акт приема-передачи работ по ремонту котельных и теплотрасс и перечислил 1,5 миллиона рублей на счет компании-подрядчика. Однако на самом деле никакого ремонта не было.

"Денежные средства путем реализации различных обманных схем осели в кармане обвиняемого", - сообщает региональная прокуратура.

Полмиллиона мужчина смог легализовать, воспользовавшись помощью одного из индивидуальных предпринимателей, который не знал о его преступных намерениях.