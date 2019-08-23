В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта

В Нижнем Новгороде рабочий на стройке упал с девятого этажа в шахту лифта. Трагедия произошла на улице 50 лет Победы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте.

Известно, что на стройке он трудился в составе бригады подрядчика. В момент трагедии на нем был страховочный пояс.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.