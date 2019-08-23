В Прикамье потерявший руку шахтер отсудил три млн рублей

Судебные приставы взыскали три миллиона рублей в пользу работника шахты "Рудная" (Горнозаводской район Пермского края), который получил тяжелую травму на производстве.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, в результате несчастного случая работник потерял руку. Суд установил, что руководство предприятия допустило грубые нарушения правил эксплуатации оборудования, что привело к сбою технологического процесса и спровоцировавшего возникновение чрезвычайного происшествия.

При определении размеров компенсации морального вреда суд учел степень физических и нравственных страданий гражданина, которому причинен вред. Денежные средства были полностью списаны сотрудниками ФССП с расчетного счета организации и перенаправлены взыскателю.