На Алтае ревнивому мужу дали срок за покупку шпионской ручки

Суд назначил жителю Барнаула наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с ограничением на два с половиной года за то, что тот приобрел шариковую ручку с встроенной видеокамерой.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство, приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)", - отмечено в сообщении пресс-службы Следственного управления СК по Алтайскому краю.

Вину барнаулец признал полностью и пояснил, что использовал ручку в качестве камеры слежения за женой, которую подозревал в измене.

Следствием и судом установлено, что житель Барнаула весной этого года в одном из интернет-магазинов приобрел устройство в виде шариковой ручки, при помощи которого возможно ведение скрытой аудио- и видеосъемки. "Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина", - пояснила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.