Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома

Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Церемония состоялась 23 августа в Мурманске, сообщает РИА Новости.

По информации судостроителей, срок сдачи заказов запланирован на 2024 и 2026 годы. Новые суда станут третьим и четвертым в серии. Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" и второй и третий серийные ледоколы "Сибирь" и "Урал" также возводят на Балтийском заводе.

Срок сдачи "Арктики" запланирован на 2020 год, "Сибирь" и "Урал" передадут заказчику в 2021 и 2022 годах соответственно. Эти три объекта вместе с двумя новыми судами станут самыми большими и мощными атомными ледоколами в мире.

Как сообщает "Росатом", двухосадочная конструкция судов позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледоколам проекта 22220 отводится важная роль в развитии круглогодичной навигации на Северном морском пути.