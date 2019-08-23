Путин отметил вклад древней псковской земли в российскую государственность

Президент направил поздравление с 75-летием образования Псковской области.

"Родина мужественных, талантливых, искренне любящих Отечество людей - древняя псковская земля внесла значимый вклад в становление и развитие российской государственности, вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны, - отметил в послании жителям региона глава государства. - Послужила источником творческого вдохновения для выдающихся русских писателей, поэтов, музыкантов, художников, зодчих".

Владимир Путин считает важным, что псковичи гордятся свершениями предков и наследием края, воспитывают в детях бережное отношение к природе, уникальным памятникам, содействуют укреплению экономического потенциала региона и решению социальных задач.