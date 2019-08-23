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23.08.2019 16:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Великом Новгороде открыли памятник первой берестяной грамоте

Текст: Ульяна Вылегжанина (Великий Новгород)
Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области
Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области

В Великом Новгороде торжественно открыли памятник на месте находки первой берестяной грамоты. Новый объект появился на площадке перед домом №3 по улице Великая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: vk.com/straenovgu
Археологи расшифровали найденную 51-ю старорусскую грамоту

Памятник изображает мальчика лет семи-восьми, сидящего на деревянной табуретке. Именно в этом возрасте в древнем Новгороде детей начинали обучать грамоте.

В одной руке ребенок держит бересту, в другой - писало. У ног мальчика разбросаны игрушки - копии археологических находок, сделанных на территории города.

Автор проекта - новгородский скульптор Сергей Гаев. Памятник установлен за счет спонсорских средств.

Справка "РГ"

Первую берестяную грамоту нашла участница Новгородской археологической экспедиции Нина Акулова 26 июля 1951 года. К концу лета 1951-го в Новгороде обнаружили в общей сложности десять грамот. Сейчас насчитывается уже 1122 новгородских грамот. Кроме того, ученые нашли более 100 грамот на территории 11 других древнерусских городов. Лидерство Великого Новгорода, по словам специалистов, обусловлено влажностью его почв. Именно в условиях абсолютной влажности (как и абсолютной сухости) хорошо сохраняется органика.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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