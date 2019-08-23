Под Астраханью системы С-400 сбили мишени на скорости 2000 км/ч

Под Астраханью зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Как отмечают в ведомстве, боевые расчеты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени "Фаворит", обладающие скоростными и маневренными характеристиками современных крылатых ракет. В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летевших со скоростью свыше 2000 км/ч, были уничтожены.

Расчеты систем С-400 также отработали отражение ракетного авиационного удара, но уже с помощью электронных пусков.

На завершающем этапе учений зенитчики совершат комбинированный марш на дальность 2000 км в место постоянной дислокации в Ленинградской области.

Отметим, что С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов и была предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.