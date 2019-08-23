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23.08.2019 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заявил о 30 участниках ночной перестрелки в Краснодаре

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Следственное управление СК по Краснодарскому краю заявило о том, что участниками ночной перестрелки в центре Краснодара, которая произошла 21 августа, стали 30 человек. Также в ведомстве сообщили о трех пострадавших в результате этого инцидента. Один из них - 27-летний мужчина, уроженец Дагестана, - получил огнестрельные ранения, от которых скончался в больнице.

Как уже писала "РГ", после перестрелки было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Убийство", а также началось расследование инцидента. Сейчас следственные органы заявили, что задержаны четверо участников перестрелки, которые подозреваются в совершении преступлений. В том числе для трех из них судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ожидается, что такая же мера пресечения на время расследования будет избрана и в отношении четвертого подозреваемого.

По данным следствия, в момент конфликта между гражданами - приезжими из Республик Северного Кавказа - присутствовало не менее 30 человек.

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"По версии следствия, в ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, они "госпитализировали пострадавшего 27-летнего мужчину. Однако он скончался в больнице из-за полученных ранений". Кроме этого, "в настоящее время следственные органы обладают информацией еще о двух пострадавших".

При расследовании инцидента была "установлена причастность к совершенному преступлению 34-летнего приезжего, который скрывался от органов предварительного следствия, - говорится в сообщении краевого управления следственного комитета. - Накануне днем установлено, что мужчина находился на территории Сочи. Там он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и доставлен к следователю. Во время одного из обысков следователем было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье".

Сейчас следователями назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и баллистических, которые позволят установить подробности и все обстоятельства произошедшей перестрелки.

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