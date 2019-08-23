СК заявил о 30 участниках ночной перестрелки в Краснодаре

Как уже писала "РГ", после перестрелки было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Убийство", а также началось расследование инцидента. Сейчас следственные органы заявили, что задержаны четверо участников перестрелки, которые подозреваются в совершении преступлений. В том числе для трех из них судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ожидается, что такая же мера пресечения на время расследования будет избрана и в отношении четвертого подозреваемого.

По данным следствия, в момент конфликта между гражданами - приезжими из Республик Северного Кавказа - присутствовало не менее 30 человек.

"По версии следствия, в ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, они "госпитализировали пострадавшего 27-летнего мужчину. Однако он скончался в больнице из-за полученных ранений". Кроме этого, "в настоящее время следственные органы обладают информацией еще о двух пострадавших".

При расследовании инцидента была "установлена причастность к совершенному преступлению 34-летнего приезжего, который скрывался от органов предварительного следствия, - говорится в сообщении краевого управления следственного комитета. - Накануне днем установлено, что мужчина находился на территории Сочи. Там он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и доставлен к следователю. Во время одного из обысков следователем было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье".

Сейчас следователями назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и баллистических, которые позволят установить подробности и все обстоятельства произошедшей перестрелки.