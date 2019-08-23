В Туапсе завели дело о гибели лоцмана при падении с танкера

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на танкере Mount Olympys. В результате этого ЧП утонул сотрудник "Роснефтефлота".

В совершении преступления подозревается "лицо, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ)".

"По версии следствия, в конце декабря 2018 года в 4.35 с нефтеналивного причала № 2 морского порта Туапсе стали выводить танкер-химовоз Mount Olympys под руководством капитана, гражданина иностранного государства, - рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР. - Завершив проводку в 5.10, лоцман второй категории службы филиала АО "Роснефтефлот" в Туапсе, находясь в спасательном жилете, стал спускаться с левого борта танкера по лоцманскому судовому штормтрапу, который находился на высоте 4,5 метра над уровнем моря. При спуске мужчина сорвался, упал в воду между бортами танкера и буксира, в результате чего утонул".

В соответствии с актом о расследовании несчастного случая со смертельным исходом основной причиной, вызвавшей несчастный случай, как установили специалисты, стало "неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест на борту танкера".

Сейчас проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.