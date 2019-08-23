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23.08.2019 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре возле городской ТЭЦ загорелся склад

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Спасатели столицы Кубани приступили к ликвидации крупного пожара, который вспыхнул сегодня на складском помещении в районе городской ТЭЦ.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь охватил кровлю здания на площади около 150 квадратных метров.

Сообщение о ЧП на улице Сормовской поступило диспетчеру ЦУКС в 10.28, в 10.35 на место происшествия прибыло первое подразделение МЧС. Установлено горение кровли на площади 150 квадратных метров. Спасатели развернули 2 боевых участка, в 11.05 на одном из них объявлена локализация. Сейчас на месте работают 13 единиц техники, 4 ствола "Дельта".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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