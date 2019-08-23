В Краснодаре возле городской ТЭЦ загорелся склад

Спасатели столицы Кубани приступили к ликвидации крупного пожара, который вспыхнул сегодня на складском помещении в районе городской ТЭЦ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь охватил кровлю здания на площади около 150 квадратных метров.

Сообщение о ЧП на улице Сормовской поступило диспетчеру ЦУКС в 10.28, в 10.35 на место происшествия прибыло первое подразделение МЧС. Установлено горение кровли на площади 150 квадратных метров. Спасатели развернули 2 боевых участка, в 11.05 на одном из них объявлена локализация. Сейчас на месте работают 13 единиц техники, 4 ствола "Дельта".