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23 августа 2019 г.

Постановление правительства Тверской области от 16 августа 2019 года № 315-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за второй квартал 2019 года"

Дата подписания 16 августа 2019 г.
Опубликован 23 августа 2019 г.

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-30 "О прожиточном минимуме в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить за второй квартал 2019 года величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 10 979,60 руб.;

для трудоспособного населения - 11 891,22 руб.;

для пенсионеров - 9 081,25 pyб.;

для детей - 11 399,09 pyб.

2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в третьем квартале 2019 года использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не установлено законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в третьем квартале 2019 года использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до вступления в силу постановления Правительства Тверской области "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за третий квартал 2019 года".

Губернатор Тверской области И.М.Руденя

 

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