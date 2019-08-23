Умер актер и режиссер Михаил Ведышев

Советский, российский режиссер, сценарист, актер и писатель Михаил Ведышев скончался 22 августа на 65-м году жизни.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов России.

"Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов, режиссера Ведышева Михаила Васильевича. Приносим соболезнования родным и близким Михаила Васильевича". - сказано в нем.

Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово, ныне - Балашовский район, Саратовская область. Отец - офицер, мать - медсестра. В 1974 году окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник", в 1983-м - режиссерский факультет ВГИК, мастерская Марлена Хуциева.

С 1984 года работал как режиссер-постановщик. На его счету такие игровые и документальные ленты как "Бурса" - по повести Помяловского, "Сделка", "Странник", "Кому на Руси жить" - с Булдаковым, "Сижу на нарах, как король…", где появляется и как актер, "Своя чужая сестра", "Золотые ворота", "Владимирские незабудки", телесериал "Кромъ". Автор книги "Виксаныч".

Прощание с режиссером состоится 26 августа в 10:30 по адресу: Волоколамское шоссе, дом 63, строение 8 - Траурный зал больницы № 1.