В России стартовал масштабный хакатон для молодых предпринимателей

В августе стартовал один из наиболее масштабных хакатонов России - DevService, глобальной целью которого является создание Единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых предпринимателей. Участникам Хакатона предстоит найти оригинальную идею любого сервиса для упрощения ведения бизнеса и собрать команду, готовую доработать этот сервис и впоследствии участвовать в создании платформы.

К участию в Хакатоне допущены как команды, так и отдельные участники в возрасте от 16 до 30 лет. Предварительный этап мероприятия стартовал 2 августа - для участия в нем зарегистрировались более 50 команд со всей страны, которые представили свои проекты c описаниями концепций и архитектуры сервисов. Команды, прошедшие во второй этап, будут объявлены 19-22 августа.

Второй этап пройдет с 24 по 25 августа сразу в 25 городах России - от Санкт-Петербурга до Владивостока. В течение двух дней в распоряжение участников будут предоставлены пространства коллективной работы "Точка кипения". На выполнение задания будут отведены сутки, с 13 до 13 часов. Помимо этого, участники смогут пообщаться с ведущими предпринимателями и создателями успешных стартапов. Победители этапа будут объявлены непосредственно в ходе мероприятия, вечером 25 августа. Актуальность и практическое применение технического решения будет оцениваться по трем критериям: новизна идеи, концепта (креативность), соответствие законодательству и удобство использования, включая скорость работы сервиса.

Победители второго этапа Хакатона получат ценные призы, главным же его результатом станет возможность представить свой проект 17 сентября перед экспертной аудиторией на специально организованном закрытом мероприятии.