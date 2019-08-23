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23.08.2019 06:49
Рубрика: В мире

В США семь пассажиров госпитализированы после аварийной посадки самолета

Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда (штат Калифорния) в Гонолулу (штат Гавайи), совершил экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту. Инцидент произошел в четверг.

Фото: РИА Новости
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Всего на борту самолета находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Госпитализация потребовалась семи пассажирам. В числе пострадавших также двое детей, у которых были зафиксированы проблемы с дыханием. Медики отмечают, что их жизням ничего не угрожает, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что дым появился в салоне за 20 минут до приземления, после чего было принято решение об экстренной посадке. Для эвакуации людей после приземления использовались надувные трапы. Причины ЧП авиакомпания пока не установила.

В мире США
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