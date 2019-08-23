Всего 24 минуты: Ученые выяснили, как продлить жизнь без лишних усилий

Зарубежные специалисты из Лестерского исследовательского центра доказали, что более высокий уровень физической активности, причем, независимо от интенсивности, может снизить вероятность преждевременной смерти у людей разных возрастов, пишет Medicalxpress.

Сообщается, что ученые в течение шести лет наблюдали за 35 тысячами людей. Средний возраст добровольцев - 62 года.

Исследователи выяснили, что люди, которые каждый день двигались хотя бы пять часов (или практиковали быструю ходьбу в течение 24 минут), имели в два раза более низкий риск ранней смерти по сравнению с теми, кто вел сидячий образ жизни.

- Результаты, можно сказать, фантастические, ведь здоровье можно оптимизировать всего за 24 минуты быстрой ходьбы в день, если ее практиковать регулярно. Еще один важный вывод: если в течение дня человек сидит или лежит девять часов подряд, то у него значительно увеличивается риск преждевременной смерти, - отметил профессор Том Йейтс.

По данным ВОЗ, людям в возрасте от 18 до 64 лет требуется 75 минут интенсивной физической активности каждую неделю, чтобы предупредить проблемы со здоровьем.