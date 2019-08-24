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24.08.2019 11:57
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай принимает разумные контрмеры в отношении США

23 августа на основе соответствующих законов страны и основных международных правил Китай дал зеркальный ответ на решение США о введении дополнительных пошлин в размере 10 процентов на импорт товаров из КНР стоимостью около 300 миллиардов долларов.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Повышены тарифы на импорт товаров из США стоимостью около 75 миллиардов долларов и возобновлено повышение тарифов на импортируемые из США автомобили, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

5078 наименований продукции из США будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 10 или 5 процентов. Повышение будет осуществляться в два этапа, дополнительные тарифы начнут действовать 1 сентября и 15 декабря 2019 года соответственно. Китай возобновит введение дополнительных тарифов на автомобили и автозапчасти американского производства в размере 25 и 5 процентов, начиная с 15 декабря 2019 года.

Введение Китаем дополнительных тарифов является вынужденным ответом на стратегию унилатерализма и торгового протекционизма США. Действия Штатов серьезно нарушили консенсусы, достигнутые главами двух стран в Аргентине и Осаке. Контрмеры, принятые Китаем, доказывают, что любые попытки оказать давление на страну бесполезны.

60 процентов товаров, включенных американской стороной в список увеличения пошлин, имеют большую зависимость от китайского рынка - доля их импорта из КНР превысила 75 процентов. Это означает, что действия администрации Дональда Трампа окажут больше негативного влияния на американских потребителей.

Аналитики отмечают, что ответные пошлины с китайской стороны - точечные и разумные. Например, Китай за долгие годы завоевал репутацию крупнейшего зарубежного рынка сельскохозяйственных товаров из США. В 2017 году из Америки в Китай поступило 57 процентов соевых бобов, однако в 2018 году из-за ответных пошлин Китая этот показатель снизился до 17,9 процента. После встречи глав КНР и США в Осаке Китай с большим трудом получил продвижение в закупке американских соевых бобов, но у США, как говорится, "семь пятниц на неделе" - они полностью свели на нет все усилия по восстановлению торговли сельскохозяйственными товарами. В этот раз в результате ответных пошлин соевые бобы США непременно утратят преимущество в цене. Им будет трудно войти на китайский рынок.

Помимо этого, сырая нефть впервые была включена в список повышения тарифов на импортируемые из США товары. В прошлом году США стали крупнейшей в мире нефтедобывающей страной. Китай является третьей страной для США по объему импорта сырой нефти с долей 11 процентов. В 2019 году из-за китайско-американских торговых трений эта цифра снизилась до 2,6 процента.

Будучи крупнейшим в мире автомобильным рынком, Китай с 1 июля 2018 года значительно снизил таможенные пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей. Однако американские автопроизводители не только не получают от этого пользу, но и терпят большие убытки из-за повышения тарифов. По статистике, в 2018 году экспорт легковых машин из США в КНР снизился на 37,5 процента. В этот раз возобновление повышения тарифов на импортируемые из США автомобили сделает американских производителей жертвами сложившейся ситуации.

Спустя два часа после объявления Китаем об ответных пошлинах, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сказал, что ответные меры Китая не вызывают опасения на американских фондовых биржах. На самом же деле на фоне продолжения торговой войны на трех биржах США произошел крупнейший обвал.

Китай многократно выражал свою позицию: страна готова преодолевать разногласия путем сотрудничества, но оно основано на определенных принципах, и по ряду важных принципиальных вопросов Китай никогда не пойдет на уступки. Что касается торговой войны, то Китай не хочет ее, но и не боится, что при необходимости придется принять эту войну, и этот подход никогда не изменяется.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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