"Ливерпуль" вдвое увеличит зарплату ван Дейка

"Ливерпуль" готов увеличить в два раза зарплату лучшему футболисту премьер-лиги Вирджилу ван Дейку.

Клуб намерен продлить контракт с голландским защитником Вирджилов ван Дейком. При этом финансовые условия в новом соглашении для игрока будут улучшены в два раза, сообщает 90min.

По действующему контракту, который истекает в 2023 году, ван Дейк получает более 136 тысяч евро в неделю. Клуб готов платить футболисту в два раза больше - 272 тысяч. "Ливерпуль" в скором времени сделает предложение игроку.

Голландец перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 года за рекордную по тем временам сумму более 84 миллиона евро. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком премьер-лиги и в составе клуба стал победителем Лиги чемпионов.