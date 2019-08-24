Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

Петр Мамонов, советский, российский музыкант, певец, актер, поэт, переводчик, радиоведущий госпитализирован с инфарктом. В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", - сказано в сообщении.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Рос в интеллигентной семье: отец был инженером, специалистом по доменным печам, мать - переводчицей со скандинавских языков.

В старших классах собрал свою первую группу - "Экспресс" - исполнявшую очень вольные каверы на The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.

Работал наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем в журнале "Пионер", банщиком-массажистом, лифтером, грузчиком в продуктовом магазине, кочегаром в котельной на теплоэлектроцентрали, переводчиком английской, датской, норвежской и шведской поэзии - для публикации в антологиях. В начале восьмидесятых собрал "Звуки Му". В 1988-м вышел первый альбом проекта - "Простые вещи".

Снялся в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Нога", "Царь", "Анна Карамазофф", сериале "Убойная сила".