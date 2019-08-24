Москвичей пригласили на Дни кукольных театров

В выходные дни в столице проходят Дни кукольных театров в рамках фестиваля "Цветочный джем".
Проект организован крупнейшим театральным фестивалем страны "Золотая маска", который собрал девять лучших кукольных театров страны из Екатеринбурга, Ульяновска, Рязани, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Абакана, Москвы и Санкт-Петербурга.
Всего будет показано 24 спектакля как для взрослых, так и для детей. Начнутся спектакли в 16:00 и в 18:00 на шести окружных площадках фестиваля.
Посмотреть спектакли можно под открытым небом на общественных площадках по адресу улица Профсоюзная, 41; Ореховый бульвар, 24; бульвар Дмитрия Донского, 11; площадь Славы; улица Митинская, 31, и площадь Юности, 2 в Зеленограде.
Вход бесплатный.
24 августа
"Не совсем теремок", театр кукол "Котофей" (Профсоюзная, 41)
16:00
"Апельсиновые сказки", Екатеринбургский театр кукол (Ореховый бульвар)
16:00
"Сюрприз", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Городецкая улица)
16:00
Спектакль "Жена Варвара", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Площадь Славы)
16:00
"Красная шапочка", Рязанский государственный областной театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)
16:00
"Муха Цокотуха", Нижневартовский театр кукол (Митинская улица)
16:00
"Мама Му. Счастливая корова", театр KARLSSON HAUS (Святоозерская улица)
16:00
"Дюймовочка", Нижнетагильский театр кукол (Зеленоград, площадь Юности)
16:00
"Вот такая чепуха", театр кукол "Котофей" (Профсоюзная, 41)
18:00
Спектакль "Василиса Прекрасная", Екатеринбургский театр кукол (Ореховый бульвар)
18:00
"Мама и я", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Городецкая улица)
18:00
Спектакль "Ваня Датский", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Площадь Славы)
18:00
"Сказка о мертвой царевне", Рязанский государственный областной театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)
18:00
"Ужасная мисс Мерфи",Творческое объединение "Таратумб" и "Небольшой театр" Руслана Вольфсона (Митинская улица)
18:00
"Карлик нос", театр KARLSSON HAUS (Святоозерская улица)
18:00
"Аленький цветочек", Нижнетагильский театр кукол (Зеленоград, площадь Юности)
18:00
25 августа
"Сюрприз", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Профсоюзная улица)
16:00
"Красная шапочка", Рязанский государственный областной театр кукол (Ореховый бульвар)
16:00
"Не совсем теремок", театр кукол "Котофей" (Городецкая улица)
16:00
Спектакль "Апельсиновые сказки", Екатеринбургский театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)
16:00
"Муха Цокотуха", Нижневартовский театр кукол (Площадь Славы)
16:00
"Мама Му. Счастливая корова", театр KARLSSON HAUS (Митинская улица)
16:00
"Дюймовочка", Нижнетагильский театр кукол (Святоозерская улица)
16:00
"Жена Варвара", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Зеленоград, площадь Юности)
16:00
"Мама и я", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Профсоюзная улица)
18:00
"Сказка о мертвой царевне", Рязанский государственный областной театр кукол (Ореховый бульвар)
18:00
Вот такая чепуха", театр кукол "Котофей" (Городецкая улица)
18:00
"Василиса Прекрасная", Екатеринбургский театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)
18:00
"Ужасная мисс Мерфи",Творческое объединение "Таратумб" и "Небольшой театр" Руслана Вольфсона (Площадь Славы)
18:00
"Карлик нос", театр KARLSSON HAUS (Митинская улица)
18:00
"Аленький цветочек", Нижнетагильский театр кукол (Святоозерская улица)
18:00
"Ваня Датский", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Зеленоград, площадь Юности)
18:00