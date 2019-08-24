Москвичей пригласили на Дни кукольных театров

В выходные дни в столице проходят Дни кукольных театров в рамках фестиваля "Цветочный джем".

Проект организован крупнейшим театральным фестивалем страны "Золотая маска", который собрал девять лучших кукольных театров страны из Екатеринбурга, Ульяновска, Рязани, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Абакана, Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего будет показано 24 спектакля как для взрослых, так и для детей. Начнутся спектакли в 16:00 и в 18:00 на шести окружных площадках фестиваля.

Посмотреть спектакли можно под открытым небом на общественных площадках по адресу улица Профсоюзная, 41; Ореховый бульвар, 24; бульвар Дмитрия Донского, 11; площадь Славы; улица Митинская, 31, и площадь Юности, 2 в Зеленограде.

Вход бесплатный.

Афиша

24 августа

"Не совсем теремок", театр кукол "Котофей" (Профсоюзная, 41)

16:00

"Апельсиновые сказки", Екатеринбургский театр кукол (Ореховый бульвар)

16:00

"Сюрприз", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Городецкая улица)

16:00

Спектакль "Жена Варвара", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Площадь Славы)

16:00

"Красная шапочка", Рязанский государственный областной театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)

16:00

"Муха Цокотуха", Нижневартовский театр кукол (Митинская улица)

16:00

"Мама Му. Счастливая корова", театр KARLSSON HAUS (Святоозерская улица)

16:00

"Дюймовочка", Нижнетагильский театр кукол (Зеленоград, площадь Юности)

16:00

"Вот такая чепуха", театр кукол "Котофей" (Профсоюзная, 41)

18:00

Спектакль "Василиса Прекрасная", Екатеринбургский театр кукол (Ореховый бульвар)

18:00

"Мама и я", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Городецкая улица)

18:00

Спектакль "Ваня Датский", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Площадь Славы)

18:00

"Сказка о мертвой царевне", Рязанский государственный областной театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)

18:00

"Ужасная мисс Мерфи",Творческое объединение "Таратумб" и "Небольшой театр" Руслана Вольфсона (Митинская улица)

18:00

"Карлик нос", театр KARLSSON HAUS (Святоозерская улица)

18:00

"Аленький цветочек", Нижнетагильский театр кукол (Зеленоград, площадь Юности)

18:00

25 августа

"Сюрприз", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Профсоюзная улица)

16:00

"Красная шапочка", Рязанский государственный областной театр кукол (Ореховый бульвар)

16:00

"Не совсем теремок", театр кукол "Котофей" (Городецкая улица)

16:00

Спектакль "Апельсиновые сказки", Екатеринбургский театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)

16:00

"Муха Цокотуха", Нижневартовский театр кукол (Площадь Славы)

16:00

"Мама Му. Счастливая корова", театр KARLSSON HAUS (Митинская улица)

16:00

"Дюймовочка", Нижнетагильский театр кукол (Святоозерская улица)

16:00

"Жена Варвара", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Зеленоград, площадь Юности)

16:00

"Мама и я", Ульяновский Театр Кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой (Профсоюзная улица)

18:00

"Сказка о мертвой царевне", Рязанский государственный областной театр кукол (Ореховый бульвар)

18:00

Вот такая чепуха", театр кукол "Котофей" (Городецкая улица)

18:00

"Василиса Прекрасная", Екатеринбургский театр кукол (Бульвар Дмитрия Донского)

18:00

"Ужасная мисс Мерфи",Творческое объединение "Таратумб" и "Небольшой театр" Руслана Вольфсона (Площадь Славы)

18:00

"Карлик нос", театр KARLSSON HAUS (Митинская улица)

18:00

"Аленький цветочек", Нижнетагильский театр кукол (Святоозерская улица)

18:00

"Ваня Датский", Хакасский национальный театр кукол "Сказка" (Зеленоград, площадь Юности)

18:00