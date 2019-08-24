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24.08.2019 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На День города улицы в центре Москвы украсят символами ВДНХ

Текст: Ирина Огилько

Тверская, Моховая и Охотный ряд станут, по традиции, пешеходными. Украсят их в этом году изображениями символов ВДНХ. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Напомним, что праздник пройдет 7 и 8 сентября, основное действо развернется в центре столицы.

Планируется создать четыре тематические площадки на тему истории ВДНХ, а в оформлении будут использованы арт-объекты, связанные с выставкой. На Тверской улице,8 будет размещена площадка "Рождение легенды" и лаунж-зона "Колосья", которую украсят хризантемы, тополя и злаковые растения. Общая площадь зоны составит 96 кв. м.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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На Тверской улице,6 организуют площадку "Программа возрождения", на территории которой разобьют лаунж-зону "Розарий". Как уверяют проектировщики, розарий будет в миниатюре соответствовать аналогичной достопримечательности на ВДНХ. К слову, здесь же посадят и финиковую пальму, это дань дереву, украшавшему вход в павильон "Грузинская ССР" в 1950-е годы. Еще здесь поставят арки, создадут купол, напоминающий купол павильона "Космос" и установят макет ракеты. А на противоположной стороне улицы дома 7, посадят дикий виноград - напоминание о зеленых насаждениях утраченного павильона "Башкирская АССР".

ЖЗУ дома 1 по Тверской улице создадут площадку "Место встречи" с лаунж-зоной "Каменный цветок". Здесь поставят в кадках туи и цветочные клумбы.

На Охотном ряду,2 откроется площадка "Новая эра" с лаунж-зоной "Центральная клумба ВДНХ". Здесь сделают изгородь из кизильника, западных туй, лип с кронами кубической формы и ароматных цветов, в частности бегоний, бархоток и пеларгонии. А украсят площадку макетом главной арки выставки и "Москвариума". Развлекать народ будут аниматоры в костюмах роботов.

Напомним, что открыты площадки будут с 10.00 до 22.00.

Подробная программа праздника на сайте https://moscowseasons.com.

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