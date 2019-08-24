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24.08.2019,  
11:41
Текст:  Антон Валагин

Подлодки Северного флота запустили ракеты "Синева" и "Булава"

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Две атомные подводные лодки Северного флота выполнили в Арктике пуски баллистических ракет. Пуски производились в соответствии с планами боевой подготовки, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба "Северной верфи"
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В ночь на субботу стратегические ракетоносцы "Тула" и "Юрий Долгорукий" выстрелили ракетами "Синева" и "Булава". Одна подлодка выполнила пуск с Северного полюса, другая - из Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков штатно отработали полный цикл программы полета и поразили ученые цели на полигонах "Чижа" под Архангельском и "Кура" на Камчатке.

- В ходе пусков подтверждены технические характеристики баллистических ракет морского базирования и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов, - рассказали в военном ведомстве.

АПЛ "Тула" - стратегический подводный ракетоносец проекта 667БДРМ "Дельфин". На его борту размещены 16 пусковых установок баллистических ракет "Синева". Нынешний пуск для подлодки первый после модернизации в центре судоремонта "Звездочка". Атомная подлодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий" - первый корабль проекта 955 "Борей". В 2018 году АПЛ впервые выпустила четыре ракеты "Булава" в одном залпе.

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