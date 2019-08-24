В Челябинске на цинковом заводе произошел пожар

В Челябинске произошло возгорание в цехе вельцевания на цинковом заводе.

К месту пожара были оперативно направлены семь подразделений пожарно-спасательной части, сообщили в МЧС России по региону. Как выяснилось, на предприятии загорелась резиновая транспортерная лента.

По данным спасателей, из здания самостоятельно вышли пятнадцать человек, еще десять были спасены сотрудниками МЧС. Пострадавших в результате ЧП нет. Пожар локализован и ликвидирован через 53 минуты с момента поступления сигнала на пульт пожарной службы города.

Как отмечают на заводе, возникшее возгорание на работу предприятия не повлияет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.