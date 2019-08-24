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24.08.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске на цинковом заводе произошел пожар

Текст: Елена Мационг

В Челябинске произошло возгорание в цехе вельцевания на цинковом заводе.

К месту пожара были оперативно направлены семь подразделений пожарно-спасательной части, сообщили в МЧС России по региону. Как выяснилось, на предприятии загорелась резиновая транспортерная лента.

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По данным спасателей, из здания самостоятельно вышли пятнадцать человек, еще десять были спасены сотрудниками МЧС. Пострадавших в результате ЧП нет. Пожар локализован и ликвидирован через 53 минуты с момента поступления сигнала на пульт пожарной службы города.

Как отмечают на заводе, возникшее возгорание на работу предприятия не повлияет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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