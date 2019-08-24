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24.08.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ХМАО 78 человек эвакуировали из-за частичного обрушения крыши дома

Текст: Елена Мационг

Накануне вечером в Мегионе рухнула большая часть парапета ремонтировавшейся накануне крыши пятиэтажки по улице Садовой, 9. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО.

Фото: Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска
В Челябинске с крыши жилого дома обрушилась плита

До выяснения обстоятельств были немедленно эвакуированы 78 жильцов дома. Погибших нет, никто не пострадал. В результате обрушения части парапета оказались серьезно повреждены два стоящих возле дома автомобиля.

Как отмечают в МЧС, после исследования конструкций дома было выяснено, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Ближе к полуночивсем жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Работы на крыше проводила частная фирма, заказчик работ -тоже частник. После выяснения причин обрушения, станет ясно, кто должен будет компенсировать ущерб владельцам автомобилей. А возможно, и жильцов дома, если выяснится, что их имуществу также нанесен ущерб.

На место происшествия оперативно выезжал мэр города Олег Дейнека. По словам сотрудников местной администрации, сегодня начнут восстанавливать дом.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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