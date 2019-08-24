В ХМАО 78 человек эвакуировали из-за частичного обрушения крыши дома

Накануне вечером в Мегионе рухнула большая часть парапета ремонтировавшейся накануне крыши пятиэтажки по улице Садовой, 9. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО.

До выяснения обстоятельств были немедленно эвакуированы 78 жильцов дома. Погибших нет, никто не пострадал. В результате обрушения части парапета оказались серьезно повреждены два стоящих возле дома автомобиля.

Как отмечают в МЧС, после исследования конструкций дома было выяснено, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Ближе к полуночивсем жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Работы на крыше проводила частная фирма, заказчик работ -тоже частник. После выяснения причин обрушения, станет ясно, кто должен будет компенсировать ущерб владельцам автомобилей. А возможно, и жильцов дома, если выяснится, что их имуществу также нанесен ущерб.

На место происшествия оперативно выезжал мэр города Олег Дейнека. По словам сотрудников местной администрации, сегодня начнут восстанавливать дом.