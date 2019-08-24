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24.08.2019 08:26
Рубрика: В мире

Школьницу сняли с экзамена, чтобы сообщить о раке

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительнице Великобритании - 16-летней Ханне Фрейзер - во время выпускного экзамена сообщили о том, что усталость, на которую девочка жаловалась в последнее время, связана не с учебными нагрузками, а с онкологией - лимфомой Ходжкина.

Как передают зарубежные СМИ, до этого диагноза подростка лечили от анемии. А поскольку эффект от терапии был минимальным, то ей несколько раз увеличивали объем таблеток.

Фото: iStock
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Все стало ясно после того, как Ханна прошла компьютерную томографию. О результатах обследования пациентке сообщили в день экзамена по физкультуре. Медики настояли на срочном визите в клинику, и отец Ханны сразу же забрал ребенка из школы.

После установки окончательного диагноза Ханне удалили лимфоузлы и назначили химиотерапию. В период лечения девочка набрала около двадцати килограммов, а также осталась без волос.

Сообщается, что сейчас 16-летняя школьница восстанавливается и находится в ремиссии.

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