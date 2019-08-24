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СМИ: актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Новости
    24.08.2019, 23:29
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Советский, российский актер и режиссер Олег Меньшиков попал реанимацию.

Как передает РЕН ТВ, художественный руководитель театра имени Ермоловой в настоящее время "находится в одной из ведомственных клиник".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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При этом канал настаивает, что, как ему "стало известно", 59-летнему актеру "экстренная помощь потребовалась после употребления алкоголя" - Меньшикову "стало плохо". Информация уточняется.

Олег Меньшиков - советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" 1994 года. Олег Меньшиков руководит Московским драматическим театром имени М. Н. Ермоловой с 2012 года.

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