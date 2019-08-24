СМИ: актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Советский, российский актер и режиссер Олег Меньшиков попал реанимацию.

Как передает РЕН ТВ, художественный руководитель театра имени Ермоловой в настоящее время "находится в одной из ведомственных клиник".

При этом канал настаивает, что, как ему "стало известно", 59-летнему актеру "экстренная помощь потребовалась после употребления алкоголя" - Меньшикову "стало плохо". Информация уточняется.

Олег Меньшиков - советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" 1994 года. Олег Меньшиков руководит Московским драматическим театром имени М. Н. Ермоловой с 2012 года.