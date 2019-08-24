Умер актер и режиссер Карло Делле Пьяне

Итальянский актер и режиссер Карло Делле Пьяне скончался 23 августа в Риме на 84-м году жизни.

Carlo delle Piane. Un grande attore.💐rip pic.twitter.com/vsTQnNm3Be — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 24 августа 2019 г.

Об этом передает агентство ANSA со ссылкой на вдову артиста, Анну Криспино, и без указания причины смерти.

Карло, накануне отметивший семидесятилетие карьеры, родился 2 февраля 1936 года в Риме. Экранный дебют - 1948 год.

Всего в фильмографии Делле Пьяне без малого 120 фильмов и сериалов, среди которых "Полицейские и воры", "Американец в Риме", "Я - шпион", "Рыцари крестового похода",

В 1986-м актер получил "Серебряного льва" Венецианского МКФ за лучшую мужскую роль в драме Пупи Авати "Рождественский подарок".

В 1997-м Делле Пьяне выступил режиссером драмы "Я люблю тебя, Мария", в которой сам сыграл главную мужскую роль.