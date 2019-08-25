Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.

Как передает РЕН ТВ, кинематографист "влетел в КамАЗ" на арендованном в каршеринге автомобиле.

По данным канала, Хомский скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, авария произошла в Юрьевском переулке Москвы в районе шести часов утра. "Легковой автомобиль совершил наезд на стоящий, в результате ДТП водитель каршеринга погиб", - сказано.

Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года в Москве. Актер, режиссер, сценарист.

Среди работ - сериал в формате криминальной драмы "Закон каменных джунглей" - с Александром Петровым, фильм "Неоконченный урок", короткометражки "Очная ставка" и "История N".