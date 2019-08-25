Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

Популярный 59-летний российский певец, актер, режиссер и телеведущий Дмитрий Дибров и его тридцатилетняя супруга Полина, "Миссис Россия-2017", попали в ДТП.
Об этом Диброва сообщила через свой Instagram, из которого следует, что на Валдае пара въехала в дерево на мотоцикле.
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Добавив, что, в целом, затрудняется конкретизировать детали инцидента и не исключает, что это дерево врезалось в них с супругом.
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Получила миллион вопросов на тему выбранного образа #GalaPauline2019 #Мне30 ⠀ Раскрываю перед вами все Карты ♦️ ⠀ На Дне Рождении моей дорогой @janebereza в караоке 🎤 на экране я увидела показ VS и Рианну. Влюбилась в ее вид с первого взгляда и моментально приняла решение. ⠀ Далее, начался подбор. ⠀ На мне идеально 🧵 сшитое бюстье по собственным меркам. Грудь у меня своя и достаточно капризная. К огромному моему удивлению нам удалось сшить бюстье on - line c @verse_underwear 👏🏻 ⠀ Я хочу сказать вам огромное спасибо 🙏🏻 Фантастически вышло. Так же, к нему я заказала чокер и подвязки 💪🏻 ⠀ Теперь юбка! 6 метров ткани ушло 😂👏🏻 @kseniarychenkova_official @kseniarychenkova уже знает меня настолько, что не нуждается в примерках 😂 ⠀ Кстати, именно Ксения шила мне все платья на конкурс #МиссисРоссия2017 👌🏻 В общем, мой главный помощник 🤘🏻 ⠀ Спасибо, дорогая! Все получилось идеально 👏🏻 ⠀ Ну, а теперь понеслось 🤤 Что скажете? Как вам образ? Пишите - Да/Нет и комментарии подробные 🙏🏻
"Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало. Боюсь высоту и скорость", - уведомила многодетная мать.
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Куколки мои ❤️ Мы любим танцевать и зажигать 👌🏻 Правда? ⠀ Второй костюм был более откровенным 😅 Бабушка 👵 не пускала меня к гостям в нем, еле прорвалась 😇 ⠀ Кстати, гонялась за этой сеткой по всей Москве, фирма Incanto, последняя чёрная оставалась лишь в одном месте 😂 ⠀ Это означает, что не только я ношу подобное 😅 Кстати, как вам образ? Такая ещё и белая была. Я выбрала чёрную. ⠀ P.S. Рассекречу человека, который подал мне идею сетки и подарил ее - моя мама🔥 Правда огонь? #GalaPauline2019 #МамаВКубе #30лет #ПолинаДиброва Фото @bychkovky
Подписчицы в комментариях проявляют солидарность, сообщая, что и у них после родов как отрезало.
Полина Диброва (в девичестве Наградова) - четвертая жена шоумена. Пара поженилась в 2009-м. Дибров начал ухаживать за девушкой, когда той было семнадцать. История их любви нашла отражение в документальном фильме "Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы", премьера которого состоялась 2013 году на "Первом канале". Дети: Александр (родился в 2010-м), Фёдор (2013) и Илья (2015). Плюс у Диброва есть сын и дочь от предыдущих браков.