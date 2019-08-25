Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

Популярный 59-летний российский певец, актер, режиссер и телеведущий Дмитрий Дибров и его тридцатилетняя супруга Полина, "Миссис Россия-2017", попали в ДТП.

Об этом Диброва сообщила через свой Instagram, из которого следует, что на Валдае пара въехала в дерево на мотоцикле.

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Добавив, что, в целом, затрудняется конкретизировать детали инцидента и не исключает, что это дерево врезалось в них с супругом.

"Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало. Боюсь высоту и скорость", - уведомила многодетная мать.

Подписчицы в комментариях проявляют солидарность, сообщая, что и у них после родов как отрезало.

Полина Диброва (в девичестве Наградова) - четвертая жена шоумена. Пара поженилась в 2009-м. Дибров начал ухаживать за девушкой, когда той было семнадцать. История их любви нашла отражение в документальном фильме "Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы", премьера которого состоялась 2013 году на "Первом канале". Дети: Александр (родился в 2010-м), Фёдор (2013) и Илья (2015). Плюс у Диброва есть сын и дочь от предыдущих браков.