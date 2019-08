На следующей неделе в Москве Foals сыграют то, что особо и не с чем сравнивать, While She Sleeps порадуют любителей бессмысленного и беспощадного металкора, She Wants Revenge исполнят "танцевальную музыку с готическими обертонами", а Михаэль Ротер выступит перед фанатами классической немецкой электроники.

Фото: POP FARM