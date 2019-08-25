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25.08.2019 19:51
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе в Москве Foals сыграют то, что особо и не с чем сравнивать, While She Sleeps порадуют любителей бессмысленного и беспощадного металкора, She Wants Revenge исполнят "танцевальную музыку с готическими обертонами", а Михаэль Ротер выступит перед фанатами классической немецкой электроники.
Фото: POP FARM Фото: POP FARM
Фото: POP FARM

Кто играет: Группа Foals.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Британский квинтет Foals, выплывшую на волне интереса к "математическому року", кидало то в панк, то в альтернативу, то в электро-поп, но умение лидера группы Янниса Филиппакиса мыслить нестандартно было очевидным всегда. Новые песни Foals с их нелинейными структурами наглядно демонстрируют, что при помощи гитарных стаккато, пульсирующего синтезатора и щепотки дисторшна можно сочинять то, что особо и не с чем сравнивать. Это, пожалуй, самый интригующий концерт уходящего лета.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 29 августа; 3 000 - 12 000 руб.

Фото: "Спика"

Кто играет: Группа While She Sleeps.

Что играет: Металкор.

Почему идти: Нынче металкор Соединенного Королевства может похвастаться целой когортой коллективов, способных составить конкуренцию заокеанским собратьям по тяжелой сцене, и группа While She Sleeps - из их числа. Эти шеффилдские злобари играют будто стометровку бегут - гитаристы рубят наотмашь штампованными риффами, вокалист заходится в хриплом лае, ударник по малейшему поводу срывается в трэш-галоп. Налицо новые кумиры журнала "Kerrang!". Проще говоря, если хочется чего-то грохочуще-рычащего, бессмысленного и беспощадного - вам сюда.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 30 августа; 1 800 - 3 800 руб.

Фото: "Гараж"

Кто играет: Михаэль Ротер.

Что играет: Электроника.

Почему идти: Скоро Москву посетит настоящая легенда немецкой электроники. Помимо того, что Михаэль Ротер - основатель культовой кратурок-группы Neu!, он приложился к ряду других важнейших для жанра проектам, среди которых Kraftwerk, Cluster и Harmonia. Если хотя бы одно из перечисленных названий вам о чём-то говорит, пропускать концерт в "Гараже" для вас просто преступно.

Где, когда, сколько: Музей современного искусства "Гараж"; 29 августа; 2 000 руб.

Фото: POP FARM

Кто играет: Группа She Wants Revenge.

Что играет: Пост-панк.

Почему идти: Калифорнийский дуэт She Wants Revenge впрыснул в американскую поп-музыку такой маргинальности, какой там сроду не водилось. Подкинув для затравки небезынтересную версию "Интерпола для танцпола", Джастин Уорфилд и Эдам Брейвин вот уже 15 лет держат на крючке любителей дарк-вейва сочетанием "манчестерских" песенных хуков и киношного драматизма. Как говорил легендарный менеджер Factory Records Тони Уилсон, "танцевальная музыка с готическими обертонами".

 Где, когда, сколько: Клуб Aglomerat; 28 августа; 2 500 - 5 000 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк
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