Студенты и многодетные сегодня бесплатно посетят Музей Победы

Школьники, студенты и многодетные семьи сегодня, в последнее воскресенье лета, смогут бесплатно посетить открытую площадку Музея Победы. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе музея.

По данным пресс-службы, это будет своеобразный подарок к окончанию летних каникул. Посетители площадки смогут увидеть около 400 образцов военной техники времен Второй мировой войны. Большинство экспонатов - отечественные танки, самолеты и артиллерийские установки, катера и рубки подводных лодок. Но есть и трофейная техника, например, уникальная коллекция японского вооружения. Эти экспонаты были найдены в ходе поисковых экспедиций на острова Курильской гряды Шумшу и Парамушир, а затем отреставрированы. Среди экспонатов - танки фирмы "Мицубиси", плавающий танк "Ка-Ми", а также самолеты и пушки.

Для тех, кто проголодается, открыта полевая кухня, а чтобы разнообразить отдых работает веревочный городок и лазертаг.