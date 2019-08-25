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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Студенты и многодетные сегодня бесплатно посетят Музей Победы

Текст: Ирина Огилько

Школьники, студенты и многодетные семьи сегодня, в последнее воскресенье лета, смогут бесплатно посетить открытую площадку Музея Победы. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе музея.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
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По данным пресс-службы, это будет своеобразный подарок к окончанию летних каникул. Посетители площадки смогут увидеть около 400 образцов военной техники времен Второй мировой войны. Большинство экспонатов - отечественные танки, самолеты и артиллерийские установки, катера и рубки подводных лодок. Но есть и трофейная техника, например, уникальная коллекция японского вооружения. Эти экспонаты были найдены в ходе поисковых экспедиций на острова Курильской гряды Шумшу и Парамушир, а затем отреставрированы. Среди экспонатов - танки фирмы "Мицубиси", плавающий танк "Ка-Ми", а также самолеты и пушки.

Для тех, кто проголодается, открыта полевая кухня, а чтобы разнообразить отдых работает веревочный городок и лазертаг.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вторая мировая война
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