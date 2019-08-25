В Королеве горит здание завода ЦНИИмаш

В подмосковном Королеве возник пожар в здании на территории завода Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, информация поступила о пожаре на улице Пионерская, 4. По предварительным данным, возник пожар на кровле неэксплуатируемого здания, расположенного на территории НИИ. По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

На место отправлены пожарные расчеты, обстоятельства ЧП устанавливаются.