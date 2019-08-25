На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По информации агентства, девушку госпитализировали в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа ей сделали кесарево сечение, после чего состояние матери сильно ухудшилось. Утром 16 августа она скончалась.

По предварительным данным медицинской экспертизы, смерть девушки произошла из-за эмболии околоплодными водами. Это осложнение при бурной родовой деятельности, вызванное проникновением в кровоток матери амниотической жидкости (биологически активной среды, находящейся в плодных оболочках при беременности).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На данный момент следователи завершили осмотр места происшествия, изъяли документацию и биологические материалы. Также назначен ряд экспертиз, которые установят точную причину смерти женщины, а также обстоятельства оказания ей медицинской помощи.