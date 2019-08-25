На перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт в Чечне неизвестные забросали камнями пассажирский поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Махачкала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 августа. Группа неизвестных забросала камнями несколько плацкартных вагонов поезда №136. В результате были повреждены три окна, один пассажир получил легкий порез. От госпитализации он отказался.

По словам собеседника агентства, происшествие не повлияло на график движения поездов. На станцию Хасавюрт были вызваны правоохранители.