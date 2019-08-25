В Череповце более 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

В городе Череповец Вологодской области из-за пожара спасатели эвакуировали 119 человек из медсанчасти ПАО "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу улица Металлургов, 18 поступила дежурному диспетчеру в 05.10. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление на первом этаже хирургического корпуса. Из шестиэтажного здания были эвакуированы 91 пациент и 28 сотрудников медучреждения.

Установлено, что пожар произошел из-за замыкания в электрощите. На вызов приехали 10 единиц спецтехники и 31 человек. Огонь на площади 0,5 квадратных метра удалось ликвидировать за пять минут. В результате ЧП никто не пострадал.